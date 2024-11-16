Montella: ‘Türk Bayrağını Yüreğimizde Hissediyoruz’

MAÇIN ANALİZİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci mücadelesinde Galler ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maçın ardından A Milli Takım’ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TV 8,5’a açıklamalarda bulundu. Montella, “Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz.” şeklinde düşündüğünü aktardı.

FUTBOLCULARA DUYULAN GURUR

Montella, maçın analizi gerektiğini belirtti ve fiziksel ile zihinsel olarak enerjilerini toparlamaları gerektiğini ifade etti. “Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz.” dedi.

HİSSİYAT VE MOTİVASYON

Montella, maç sonunda oyuncularının soyunma odasında üzüntü içinde olmasının kendisini daha çok gururlandırdığını belirtti. “Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz, onlar da farkında ki bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen yapamadık. Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla.” şeklinde konuştu.

EN İYİSİNİ YAPMAK

Son olarak, Montella modern futbolun gerekliklerini vurguladı. “Modern futbolda herhangi bir bahane sunmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var.” ifadelerini kullandı.