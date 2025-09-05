Spor

Montella’ya Türk Vatandaşlığı Verilecek

HAKİKATEN TÜRKİYE’YE BAĞLI

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın Türkiye ile olan güçlü bağını dile getirerek, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” şeklinde konuştu.

İTALYAN TEKNİK ADAM KONUŞTU

Montella, daha önce yaptığı bir açıklamada Türk vatandaşlığına olumlu baktığını ifade etmişti. “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” sözleriyle bu isteğini belirtmişti.

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında bugüne dek 24 maça çıkan Montella, bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalaması tutturmayı başaran Montella, Gürcistan karşısındaki galibiyetiyle elemelerdeki ilk sınavını başarıyla tamamladı.

