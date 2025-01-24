Mopaş Marketçilik İşlem Tarihi Duyurusu

BİST AÇIKLAMALARI

Borsa İstanbul’un yaptığı duyuru aşağıdaki gibidir: Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 273.000.000 TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesine uygun olarak kota alınıyor. Halka arz edilen 57.330.000 TL nominal değerli Şirket payları, 29/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da, 35 TL baz fiyat ve “MOPAS.E” kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Bu sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirleniyor. Kaynak: KAP