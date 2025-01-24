More
Gündem

Mopaş Marketçilik İşlem Tarihi Duyurusu

mopas-marketcilik-islem-tarihi-duyurusu

BİST AÇIKLAMALARI

Borsa İstanbul’un yaptığı duyuru aşağıdaki gibidir: Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 273.000.000 TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesine uygun olarak kota alınıyor. Halka arz edilen 57.330.000 TL nominal değerli Şirket payları, 29/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da, 35 TL baz fiyat ve “MOPAS.E” kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Bu sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirleniyor. Kaynak: KAP

ÖNEMLİ

Gündem

Prof. Dr. Osman Mert, TDK Başkanı Oldu

Resmi Gazete'de duyurulan atamalarla Prof. Dr. Osman Mert Türk Dil Kurumu, Kadir Çokçetin Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Nuri Kaya Bakkalbaşı ise Nikaragua Büyükelçisi oldu.
Gündem

Zelenskiy: Trump’ın Barış İsteğini Putin Manipüle Ediyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın barış çabalarının Rusya lideri Putin tarafından istismar edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.