Mor Cepken, Gençlerden Tam Not Aldı

YÖRÜK KÜLTÜRÜ GENÇLERLE BULUŞUYOR

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, Yörük kültürünü üniversiteli gençlere tanıttı. Gelin alma, kına gecesi ve kadınları koruyan “mor cepken” geleneği üzerine sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Aydın’da Yörük kültürünün genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren dernek, üniversite kampüsünde etkinlik düzenledi. Çadırda gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler hakkında bilgiler verildi ve dernek üyeleri bir tiyatro gösterisi sundu.

MOR CEPKEN GELENEGİ VURGULANDI

Tiyatroda, Yörük kültüründeki gelin alma, kına gecesi ve “mor cepken” geleneği canlandırıldı. Özellikle evlendikten sonra kötü muamele gören gelinlerin, çeyiz sandığında bulunan mor cepkeni giyerek köy meydanında dolaşarak sessiz çığlık attığı “mor cepken” geleneği etkileyici bir şekilde sahnelenerek izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, “Mor cepken kadınları koruyan bir gelenektir” dedi. Yörüklerin, mor cepken geleneğinin kadınların korunmasına yönelik özelliğini ve bunun geleneksel bir örf olduğunu vurgulayarak, etkinliklerinin amacını gençlerle paylaşmak istediklerini belirtti. Kenar, “Bahar etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerimizle birlikte eski geleneklerimizi sergilemek istedik. Mor cepken geleneğimiz, kadınları koruma amaçlı yapılmıştır.” ifadelerinde bulundu.

Gençlere geçmişteki iyi olan her şeyi aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kenar, gençlerin kötü örneklerden uzak durması ve iyi bir şekilde yetişmesi gerektiğini söyledi. Yörük kültürünün değerlerini öğrendiren etkinlikte, öğrencilere Yörüklerle ilgili eşyalar tanıtıldı, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi ve keşkek ikram edildi. Bu tür etkinliklerin önemi, genç neslin kültürel mirasa sahip çıkmasını sağlamak amacı taşıyor.