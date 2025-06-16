Mor Kiryakus Manastırı Turizme Açıldı

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNDE TARİHİ MANASTIR TURİZME AÇILDI

Batman’ın Beşiri ilçesinde, 2020 yılında başlayan restorasyon süreciyle 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı yenilendi ve turizme kazandırıldı. Ayrancı köyünde yer alan, Süryani Hristiyanları tarafından kutsal sayılan manastır, Turabdin bölgesinin kuzey tarafında bulunuyor. 2020 yılında başlayarak, 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu ve iki katlı olan manastırın restorasyonu üç farklı aşamada yürütüldü.

RESTORASYONUN AŞAMALARI VE AÇILIŞ TÖRENİ

Restorasyonun ilk kısmı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile ortaya kondu. İkinci aşama, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Üçüncü ve son aşama ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yatırım Programı kapsamında tamamlandı. Manastırın açılışı, gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu. Açılış törenine Vali Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ CANALP’TAN TURİZM HEDEFLERİ

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, ilçedeki turizmi geliştirme kararlılıklarını vurguladı. “Bu yıl bizim atılımın başlangıç yılıdır. Bu sene inşallah Batman’da 500 bin turist hedefimiz var ve bu hedef önümüzdeki yıl 1 milyon turist olacak.” diyen Vali Canalp, 1 milyon turist hedefine ulaşmak için yeni çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getirdi. Batman’daki turizm anlayışının Hasankeyf ile sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayan Canalp, “Bu kabul edilemez. Biz bu saatten sonra Hasankeyf’teki turizmi de geliştireceğiz ama 5 ilçemizin 5’inde de turizmi canlandırmakla mükellefiz” açıklamasında bulundu.