Mor Kiryakus Manastırı Ziyarete Açıldı

MOR KİRYAKUS MANASTIRI ZİYARETE AÇILDI

Batman’ın Beşiri ilçesinde yer alan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde, 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından inşa edilen manastır, 2 katlı yapısı ile toplamda 2 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Restorasyon çalışmaları 3 etap halinde yürütüldü ve sonunda tarihi yapı, düzenlenen bir törenle yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuldu.

BATMAN VALİSİ’NİN TURİZM HEDEFLERİ

Törende bir konuşma yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, 2025 yılının Batman için turizmde yapacakları atılımların başlangıcı olacağını belirtti. 2023 yılında Batman’ın 500 bin, 2024 yılında ise 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Canalp, bu hedefe ulaşmak için turizm alanındaki çalışmalara yeni bir boyut kazandırmaları gerektiğini vurguladı. Canalp, “Bizim turizmimiz Hasankeyf’te başlayıp Hasankeyf’te biten bir turizmdi, bu kabul edilemez. Biz bu saatten sonra Hasankeyf’teki turizmi de geliştireceğiz ama 5 ilçemizin 5’inde de turizmi canlandırmakla mükellefiz. Batman’ın turizm açısından da geleceği parlaktır.” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Umut Görgülü de 16 asır sonra manastırın ayağa kaldırılmasının hem bölge hem de Batman turizmi açısından önemli olduğunu dile getirdi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, muhteşem bir esere dönüştürülen manastırın açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek manastır turizme açıldı. Ayrıca, törene Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, çeşitli kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.