Morais, Bodrum FK’dan Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR MORAIS’IN VEDASI

MUĞLA – Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, takımla yollarını ayırdığını duyurdu. Morais, “Türkiye’de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Bodrum FK, sahasında Beşiktaş’a 4-0 yenildi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Morais, ayrılığını açıkladı.

BODRUM FK’YA TEŞEKKÜR

Morais, “Bugün Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık” dedi. Kulübün geleceği hakkında da konuşan Morais, “Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig’de olamayacak ama hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig’e dönebilme kapasitesine sahip” şeklinde konuştu.

Morais, “Oyuncularım her şeyi yaptı. 2 maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm. Gelecek sezon için Bodrumspor’a şans diliyorum. Müthiş bir taraftar var, maçtan sonra desteklerini devam ettirdiler” dedi. Ayrıca, oyuncularına, çalışan personele ve teknik ekibe de teşekkür eden Morais, “Bodrumspor’da kalamayacağım çünkü kulübün mücadele edeceği lig, çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. Bu yüzden daha iyi bilen birinin yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.