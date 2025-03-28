Morais Bodrumspor’da, Mourinho’nun Eski Yardımcısıdır

BODRUMSPOR VE FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig’de milli aranın ardından, Bodrum Futbol Kulübü, cuma günü evinde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Bodrumspor’un teknik direktörü Jose Morais için özel bir anlam taşıyor çünkü yıllarca çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’ya bu kez rakip olacak.

MORAIS’İN MOURINHO İLE BAĞLANTISI

Jose Morais, Jose Mourinho’nun eski yardımcısı olarak futbol kariyerine yön verdi. Porto’nun başına 23 Ocak 2002’de geçen Mourinho’nun ekibinde Morais, asistan olarak görev yaptı. O sezon, Porto önce Portekiz lig şampiyonluğunu ardından UEFA Kupası’nı kazandı. Morais, 2009 yılında Mourinho’nun yardımcısı olarak İtalya’nın Inter kulübüne transfer oldu. 2009-2010 sezonunda Inter ile büyük başarılar elde etti ve kulüp, Serie A ve İtalya Kupası’nı kazanmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde 38 yıl sonra Avrupa kupasını elde etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine adım atan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, Jose Mourinho’nun ekibinde yardımcı antrenör olarak Inter, Real Madrid ve Porto gibi büyük kulüplerle çalıştı. Daha sonra Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’de teknik direktörlük yaptı. 2016 yılında Antalyaspor’un başına geçen Morais, en son 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan’ı çalıştırdı. Bu süreçte İran Kupası’nı kazanma başarısını gösteren Morais, şimdi Bodrum FK ile Süper Lig’de yeni bir maceraya hazırlanıyor. Morais’in kariyerinde iki kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası zaferleri bulunuyor.