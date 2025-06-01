Morais, Bodrumspor’un Geleceği İçin Umutlu

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş’a 4-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK’da teknik direktör Jose Morais, “Bodrumspor’un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig’e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum” dedi. Grey Beton Bodrum Stadı’ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Morais, sezon sonuna ulaştıklarını ve bu durumun bir veda niteliği taşıdığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ MAÇI VE LİGDEKİ PERFORMANS

Morais, sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş’ın istediğini alamadığını vurgulayarak, “Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık” şeklinde konuştu. Ayrıca Bodrumspor’un gelecek sezon Süper Lig’e geri dönebilme kapasitesine sahip olduğuna inandığını kaydetti.

GELENEKSEL VEDA VE GELECEK HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Morais, göreve geldikleri günden itibaren oyuncularının her şeyi yaptığını belirterek, “Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin “Bodrumspor’a veda mı ediyorsunuz?” sorusuna ise, “Bu soruya ‘Evet’ diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum” yanıtını verdi. Morais, Türkiye’de kalmayı istediğini ancak daha iyi bildiği bir Süper Lig olsaydı burada kalmayı düşünebileceğini de sözlerine ekledi.