Moraİs, Üzgün İdik, Efor Göstermeliyiz

MAÇTAN DOLAYI ÜZGÜN DÜŞÜNCELER

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK’nın teknik direktörü Jose Morais, 3 puan almadıkları için üzgün olduklarını ifade ediyor. Morais, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşen basın toplantısında oyuncularına övgülerde bulundu. Çok zor bir mücadele verdiklerini belirten Morais, oyuncularının yüksek efor sarf ettiğini dile getirdi.

Morais, maçın son dakikalarında yakaladıkları gol pozisyonunu değerlendiremeyişlerini de vurguladı. “Karşılaşmanın özellikle son anında belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla üç puanı alabilirdik ama olmadı.” diyerek, sonuçların kestirilemezliğine dikkat çekti. O açıdan bu pozisyonun kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

GELECEK MAÇLARA ODAKLANMAK

Ligde kalan maçlara odaklandıklarını aktaran Morais, “Önümüzde üç karşılaşma daha var, bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız.” dedi. Oyuncularıyla bununla ilgili içeride bir konuşma yapacağını belirten Morais, “Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımda isteyeceğim.” ifadelerini kullandı.

TAKIM DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Tribünde takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Morais, Anneler Günü’nü de hatırlatarak, “Hayatta en önemli şeylerden biri ailelerimizdir. Bugün Anneler Günü. Olmadığı için annemi öpemiyorum ama annesi hayatta olanlar onlara gerçekten sarılsın ve sevsin.” şeklinde konuştu.