Morata, Depresyon Hakkında Açıklama Yaptı

ALVARO MORATA’NIN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. İspanya’nın Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltı atışlarını kaçırarak takımının finali kaybetmesine neden olan Morata, bu olayın kendisini depresyona sürüklediğini ifade ediyor. Morata, “Her şeye sahibim; harika bir eş ve çocuklar, sevdiğim bir ev ve istediğim bir araba… Ancak aniden bir üzüntü çöküyor. Ne yapacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz. Sanırım bunun adı depresyon. Üzgünüm.” dedi.

DEPRESYONUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İspanyol forvet açıklamalarına devam ederek, “Depresyon çok derin bir sorundur. Panik veya anksiyete atakları 10 gençten sekizini olumsuz etkiliyor. Bunu kabul etmekte yanlış bir şey yok, bu bir zayıflık değil. Size yardım edecek birine ihtiyacınız var. Bundan kurtulmanın bir çaresini aramalısınız.” ifadesini kullandı. Bu sezon Milan ve Galatasaray formasıyla toplam 41 maçta sahada yer alan Morata, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.