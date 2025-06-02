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Morata, Getafe’de Oynamak İstediğini Belirtti

ALVARO MORATA’IN GELECEK PLANLARI

İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray’da forma giydiği dönemde kariyeriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa ile yapacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında bir televizyon programına katılan Morata, gelecekteki hedeflerini paylaştı.

GETAFE İLE İLGİLİ HEDEFLERİ

“İspanya’da gelecekteki takımın kim olur?” sorusuna “Getafe” yanıtını veren Morata, “Getafe’de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil.” diye belirtti. Bu ifade, Morata’nın Getafe’ye olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

SEVILLA’YA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Son zamanlarda Sevilla kulübünden teklif aldığına dair haberleri yalanlayan Morata, “Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim.” sözleriyle bu durumu açıklığa kavuşturdu. Ayrıca Morata, “Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya’ya dönmek hoşuma gider.” ifadeleri ile mevcut durumu hakkında da bilgi verdi.

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