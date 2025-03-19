Morgan Stanley, Borsa İstanbul Üyeliğini İptal Etti

İMAMOĞLU’NA YAPILAN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlarıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve İBB yöneticileri de içinde olmak üzere 100’den fazla kişi daha gözaltına alındı.

PİYASALARA ETKİSİ

Gelişmelerin ardından ekonomi dünyasında önemli değişiklikler gözlemlenmeye başladı. Altın ve dolar rekor seviyelere ulaşırken, Borsa İstanbul’da ciddi kayıplar yaşandı. Bu belirsizlik ortamında, ABD merkezli büyük yatırım bankası Morgan Stanley’den dikkat çeken bir adım geldi. Banka, Borsa İstanbul’daki üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi.

BİLDİRİM DETAYLARI

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu: MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verildi.