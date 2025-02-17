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Morgan Stanley’den Türk Lirası Tahmini!

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DÖVİZ KURU PERFORMANSI

Morgan Stanley, yayımladığı “Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” adlı raporunda Türk Lirası’nın Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en başarılı performansı göstermeye devam edeceğini belirtiyor.

DOLAR ENDİKSİ VE GÖRÜNÜM

Raporda, dolar endeksinde daha ılımlı bir gerilemenin beklendiği, gelişen ülke kurlarının ise daha yatay bir seyir izleyeceği vurgulanıyor.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Morgan Stanley’nin yeni tahminlerine göre Dolar/TL kuru şu seviyelerde olacak:

2025 1. Çeyrek: 36.50 TL

2025 2. Çeyrek: 38 TL

2025 4. Çeyrek: 41 TL

2026 4. Çeyrek: 44 TL

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