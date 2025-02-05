Morgan Stanley, Fed Faiz Tahminini Revize Etti

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Morgan Stanley, Başkan Donald Trump’ın tarife politikasındaki belirsizliklere dikkat çekerek, bu yıl Fed tarafından yalnızca bir kez 25 baz puanlık faiz indirimi olacağı tahminine Barclays ve Macquarie ile katıldı. Daha önce Wall Street aracı kurumu, Mart ve Haziran aylarında iki ayrı 25 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerini paylaşmıştı. Ancak Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi diğer finansal kurumlar, bu yıl için iki faiz indirimi öngörmeye devam ediyor.

ENFLASYONUN ARTAN RİSKLERİ

Başkan Trump’ın tarife politikalarının enflasyonu artıracağı düşünülüyor ve bu durumun, ABD merkez bankasının kalıcı enflasyon baskılarını kontrol altına alma çabasını zorlaştırması bekleniyor. Morgan Stanley analistleri, Salı günü yayımladıkları araştırma notunda şu ifadeleri kullandılar: “Tahmin ettiğimizden daha hızlı tarifeler uygulamak, enflasyonun daha yüksek bir hızda durması ve kısa vadede kesintilere giden herhangi bir yolu engellemesi anlamına gelebilir. Tarifelerden kaçınılsa bile, potansiyellerinin PCE enflasyonu ile ilgili belirsizliği yüksek tuttuğunu ve PCE enflasyonuna yönelik riskleri yukarıda tuttuğunu düşünüyoruz.”

PCE ENFLASYON GÖSTERGESİ VE POLİTİKA GÖRÜŞLERİ

Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Aralık ayında piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm sergiledi. Merkez bankası, Ocak ayındaki politika toplantısında referans gecelik faiz oranını yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tuttu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerindeki potansiyel düşüşlerin artık inatla yüksek enflasyonu düşürmede daha fazla ilerlemeye bağlı olduğunu söyledi. Morgan Stanley, “2025’te para politikasının yolu oldukça belirsizliğini koruyor,” şeklinde eklemelerde bulundu.