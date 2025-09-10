Morgan Stanley, TCMB faizini düşürecek

TEMEL FAİZ BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin bu yıl sonuna kadar yüzde 37’ye, 2026 sonuna kadar ise yüzde 26’ya kademeli olarak düşeceğini öngörüyor. Yapılan ziyareti takip eden hazırlanan raporda, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte makro politikaların seyrinin korunarak şoklara karşı direnç oluşturacağı ifade ediliyor. Kurum, para ve maliye politikalarında beklenen sürekliliğin ekonomik toparlanmayı desteklediğine dikkat çekiyor.

Morgan Stanley, Orta Vadeli Program’ın (OVP) enflasyon üzerinde etkili olması için büyümede ılımlılık ve kademeli mali konsolidasyon öngördüğünü belirtiyor. Kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleri doğrultusunda uyumlu hale getirilmesi taahhüdünde bulunulması dikkat çekiyor. Ayrıca, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren görülen önemli mali ayarlamanın, iç talep uyumu ve gelecekteki dezenflasyon süreci için umut verici olduğu ifade ediliyor.

DÖVİZ İSTİKRARI VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, TCMB’nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu düşünüyor. Bu sayede, yurt içi haber akışına rağmen döviz istikrarını destekleyebileceği ve yerleşiklerin döviz talebini sınırlayabileceği görüşü dile getiriliyor. Enflasyonun gelecek yıl devam etmesine rağmen iç talepteki direnç ve hizmet enflasyonundaki yapışkanlık nedeniyle hükümet hedeflerinin altında bir seyir izleyeceği bekleniyor. Kurum, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileceğini tahmin ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI

Banka, faiz indirimlerinin pilot olarak 2025 sonunda yüzde 37’ye ve 2026 sonunda yüzde 26’ya düşmesini bekliyor. Ayrıca, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağı vurgulanıyor. Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın ihtiyatlı politikasını sürdürmesi durumunda yatırımcıların kısa USD/TRY ticaretini tercih etmeye devam edebileceğini belirtiyor. 1 yıllık OIS eğrisinin de alınmaya devam edileceği ifade ediliyor. Reform programlarının yetkililer tarafından desteklenmeye devam etmesiyle ülke risk primlerinin kısa vadede sabit kalacağı düşünülüyor. Açıklanan ihraçların eğrinin orta kısmında yoğunlaşarak 10-30 yıllık eğride marjinal bir yataylaşmaya yol açacağı öngörülüyor.