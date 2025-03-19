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Morgan Stanley Türkiye’ye Bağlılığını Sürdürüyor

MORGAN STANLEY’DEN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul’dan çekildiği yönündeki spekülasyonların ardından Morgan Stanley bankası bir açıklama yaptı. Banka, Türkiye’deki müşterilerine olan hizmetlerini hızlı bir şekilde sürdüreceğini duyurdu.

TÜRKİYE’YE OLAN BAĞLILIK

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, Türkiye’deki varlıklarını koruyacağını ifade etti. Banka, müşterilerine hizmet verme konusundaki taahhüdünü vurguladı. Açıklamada, “İstanbul’daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız.” şeklinde bilgiler verildi.

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