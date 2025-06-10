Morgdan Cenazeyi Eşi Aldı

CENAZE TESLİMİ VE İLGİLİLERİN HAZIR BULUNMASI

Manisa’da 6 Haziran’da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Bu süreçte Nuran Zeyrek’e, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

CENAZE HAZIRLIKLARI VE TÖREN

Zeyrek’in cenazesi morgdan alınırken, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu. Cenaze, gasilhaneye götürüldü ve burada, saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek törene kadar bekletileceği bilgisi verildi.