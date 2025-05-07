Mortgage Faizleri Düştü, Başvurular Artışta

MORTGAGE FAİZ ORANI DÜŞTÜ

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84’e düşerken, mortgage başvuruları yüzde 11 oranında bir artış gösterdi. Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Mayıs’ta sona eren haftaya dair mortgage verilerini paylaştı. Veriler, önceki haftaya göre mortgage başvurularının yüzde 11 oranında yükseldiğini ortaya koydu. Konut satın almak amacıyla yapılan başvurular ve yeniden finansman talepleri de yüzde 11’lik bir artış kaydetti.

KREDİ FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz, geçen hafta yüzde 6,89’dan yüzde 6,84’e geriledi. Aynı süre zarfında 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise bir önceki haftada olduğu gibi yüzde 6,17 seviyesinde kaldı. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage verilerine ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta ilk çeyrekte ülke ekonomisinin ve imalat sektörünün daraldığına dair verilerin yanı sıra güçlü bir istihdam raporunun açıklandığını hatırlattı.

Fratantoni, karışık verilerin mortgage oranları üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattığına dikkat çekerek, satın alma başvurularının artışını ekonomik belirsizlikler gözetildiğinde şaşırtıcı bulduğunu ifade etti. Analizler, mortgage alanında yaşanan bu dalgalanmaların piyasalarda daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor.