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Moskova Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı

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MOSKOVA’DA ATEŞ AÇILDI

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Mıtişçi şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinde bir şahsın silahla ateş açması nedeniyle 3 kişi yaralandı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, “Krasnıy Kit” (Kırmızı Balina) isimli alışveriş merkezinde bir birey, güvenlik görevlileriyle münakaşaya girdikten sonra tabancayla ateş açtı.

ZİYARETÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından 3 kişi yaralandı. Alışveriş merkezi içerisindeki ziyaretçiler, güvenlik önlemleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerine kısa süre içinde polis ekipleri intikal etti ve ateş açan kişi gözaltına alındı.

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