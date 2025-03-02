Moskova Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı

MOSKOVA’DA ATEŞ AÇILDI

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Mıtişçi şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinde bir şahsın silahla ateş açması nedeniyle 3 kişi yaralandı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, “Krasnıy Kit” (Kırmızı Balina) isimli alışveriş merkezinde bir birey, güvenlik görevlileriyle münakaşaya girdikten sonra tabancayla ateş açtı.

ZİYARETÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından 3 kişi yaralandı. Alışveriş merkezi içerisindeki ziyaretçiler, güvenlik önlemleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerine kısa süre içinde polis ekipleri intikal etti ve ateş açan kişi gözaltına alındı.