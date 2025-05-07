Moskova’da 9 Mayıs Töreni Yapıldı

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Rusya’nın başkenti Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan’da, 9 Mayıs Zafer Günü için planlanan askeri geçit töreninin son provası yapıldı. Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümünde gerçekleştirilecek tören için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Moskova’nın merkezinde sabah saatlerinden itibaren birçok yol trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Geçit törenine katılacak askerler ve askeri araçlar, şehir caddelerinden Kızıl Meydan’a yönlendirildi. Prova sonrasında askerler ve askeri araçlar, önceki konumlarına döndü. Ayrıca, savaş uçakları Moskova semalarında prova uçuşları gerçekleştirdi.

KUTLAMALAR ŞEHRİ SÜSLEDİ

Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıl dönümüne özel olarak şehirde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm Rusya’da olduğu gibi başkent Moskova’da da meydanlar, caddeler, sokaklar ve parklar, 80. yıl dönümü armaları, Rus bayrakları, zaferin sembolü Aziz George kurdeleleri ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.