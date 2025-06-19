Haberler

Moskova’da Flüt Festivali Gerçekleşti

MOSKOVA FESTİVALİNDE SANATIN SESİ YÜKSELDİ

Moskova’da gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Flüt Festivali, sanatseverleri bir araya getirdi. Festivale ev sahipliği yapan Skryabin müzesi, yunus etkinlikleri ve müzikle dolu anlar sundu. Bu özel etkinlikte, Türkiye’den Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları da yer aldı.

YENİ ESERLERİN TANITIMI YAPILDI

Konserin en dikkat çekici anı, Rusya’nın tanınmış bestecilerinden Vladimir Senegin’in, Bayramoğulları’na ithaf ettiği “Su Oyunu” adlı eserinin prömiyerinin yapılması oldu. Bayramoğulları, konserde Türk bestecilerin eserlerini seslendirirken, Rus genç flütistler ile birlikte ustalık sınıfı çalışmaları da gerçekleştirdi. Bu etkinlik, sanatın ve müziğin uluslararası platformda bir araya gelmesine vesile oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kütahya’daki Atölyede Yangın Çıktı

Kütahya'daki bir palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Esenyurt’ta Yabancı Plakalı Araçla Saldırı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine saldırarak ateş açan yabancı plakalı araçtaki saldırganlardan biri yakalandı, diğerlerinin tespiti sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.