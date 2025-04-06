– Moskova’da Kar Fırtınası: Kızıl Meydan Beyaz

MOSKOVA’DA KAR FIRTINASI HAKKINDA YAŞANILANLAR
Moskova, Rusya’nın başkenti, gece boyunca etkili olan kar fırtınası ile beyaza büründü. Kızıl Meydan’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşarak şehirde kış atmosferini oluşturdu.
HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ilıman geçen bir kışın ardından kar, Moskova’nın sokaklarını kaplayarak beklenen kış manzarasını ortaya çıkardı. Cuma günü 16 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, aniden sıfırın altına düştü. Hava tahmincileri, kış boyunca beklenen kar yağışının bugün ve yarın süreceğini duyurdu.
ULAŞIMDA ALINAN TEDBİRLER
Moskova ulaşım yetkilileri, kış lastiklerini değiştiren sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu tedbir, kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte sürücülerin güvenliği açısından önem taşıyor.