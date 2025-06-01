Moskova’da Osmanlı Eserleri Tanıtıldı

OSMANLI MATBU ESERLERİNİN TANITIMI

Rusya’nın Moskova şehrinde, Osmanlı Devleti’nde İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan ilk basılı eserlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ile Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Yağcı ve Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Melanyin’in yanı sıra birçok davetli katıldı.

NADİR ESERLER ZİYARETE AÇILDI

Etkinlikte, İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan ve Moskova’da bulunan ilk Osmanlı matbu eserlerinin tanıtımı yapıldı. Katılımcılara, Rusya’da tespit edilen ve Lenin Kütüphanesi’nde yer alan 16 matbu Osmanlı eseri gösterildi. Tanıtımı gerçekleşen nadir eserler, Lenin Kütüphanesi’nin sergi salonunda sergilendi. Bu sergi, iki hafta boyunca sanatseverlerin ve araştırmacıların ziyaretine açık kalacak.