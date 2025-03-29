Moskova’da Putin’e Ait Limuzin Patladı

RUSYA’DA LİMUZİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu düşünülen bir limuzinde patlama gerçekleşti. Başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen bu olay sonrası limuzin alev aldı. Araçta motorundan başlayan yangın, kısa bir süre içinde limuzinin iç kısmına yayıldı ancak patlama sonucunda ölen ya da yaralanan kimse olmuyor.

ALEVLER SOKAĞI SARARAK YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın nedeniyle aracın bulunduğu alan siyah dumanla kaplandı. Alevlerin etkisini artırdığı bu sırada bölgedeki restoran çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kremlin’in Başkanlık Mal Yönetimi’ne tahsis edilen bu limuzinin direksiyonunda kimin olduğu ve patlamanın nedeninin ne olduğu ise henüz kesinleşmedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Son dönemlerde Putin’in güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler alındı. Geçmişteki bir açıklamada, Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimi gerçekleştiğinde nükleer bir yanıt verileceği bildirildi. Putin, seyahat ederken düzenli olarak kullanmakta olduğu limuzin filosunu, geçmişte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dahil birçok dünya liderine hediye etmişti.

ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI VE OLAYIN ZAMANLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 27 Mart Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Putin’in ölmekten korktuğunu vurguladı ve “Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek” ifadelerini kullandı. Bu olayın, Zelenskiy’nin bu açıklamalarından yalnızca 2 gün sonra meydana gelmesi ise dikkat çekici bir durum oluşturuyor.