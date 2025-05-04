Moskova’da Zafer Günü Töreni Yapılacak

ASKERLERİN GÖSTERİLERİ

4 Mayıs’ta, Rusya’nın başkenti Moskova’da, 80. yıldönümü etkinlikleri için askerler Kızıl Meydan’a yürüyüş yapıyor. Bu, Rusya’da Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak bilinen II. Dünya Savaşı’ndaki Sovyetler Birliği zaferinin kutlaması için düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreninin provasına katılmak amacıyla gerçekleşiyor.

GEÇİT TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Askerlerin katıldığı yürüyüş, 3 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan askeri geçit töreninin hazırlıklarına işaret ediyor. Tören, her yıl gerçekleştirilen geleneksel etkinliklerden biri olarak, savaş dönemindeki zaferi anmak amacıyla düzenleniyor.