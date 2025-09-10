Moskova Moda Haftası, Küresel Moda Etkisi

BRICS+ MODA ZİRVESİ VE MOSKOVA MODA HAFTASI

MOSKOVA’da gerçekleştirilen BRICS+ Moda Zirvesi, küresel moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Ağustos ayının sonlarına doğru düzenlenen bu zirve, Türkiye’yi tanınmış tasarımcı Emre Erdemoğlu ile temsil etti. 65’in üzerinde ülkenin katılım sağladığı bu etkinlik, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından birçok temsilciyi bir araya getirdi. Zirve’nin, katılımcı ülkelerin satın alma gücü paritesi ve küresel GSYİH üzerindeki etkileri, moda ve tekstil endüstrilerinde beklenen dönüşümü de beraberinde getiriyor.

MODA ALANINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Modanın kurmuş olduğu diplomatik ilişkiler, BRICS+ Moda Zirvesi’nin ana prensiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, ademi merkeziyetçilik ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi gibi unsurlar önemli bir yer tutuyor. Zirve ile eş zamanlı olarak Moskova Moda Haftası düzenlendi. Rusya’nın başkentinde; Hindistan, Çin, Güney Afrika, Guatemala ve diğer birçok ülkeden tasarımcılar yer aldı. Türkiye’yi temsil eden Emre Erdemoğlu, “Bu etkinlik, uluslararası bir kitleye paha biçilmez tanıtım fırsatı sunarak, küresel moda endüstrisindeki ağımızı genişletmemize yardımcı oldu” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, zirvenin moda endüstrisinin gelişimine yönelik oturumlardan birinde şu bilgiyi verdi: “İş birliği, gelişmekte olan ekonomilerin güçlü yanlarını birleştirmesine imkan tanıyor. Bir ülkenin hammaddeleri, başka bir ülkenin üretim kapasitesiyle veya bir ülkenin zanaatkarlığı, başka bir ülkenin dijital perakende altyapısıyla bir araya getirilebiliyor.” Modest Fashion Week CEO’su Özlem Şahin Ertaş ise, “Vakfımız moda haftası etkinlikleri düzenliyor. Farklı hükümet yapılarıyla çalışarak 60’tan fazla ülkeyi bir araya getiriyoruz. Her etkinlikte kültürel çeşitliliğe saygı duygusuyla hareket ediyoruz” diye ekledi. Ertaş, BRICS+ Moda Zirvesi’nin Türkiye için yeni ortaklıklar ve ekonomik büyüme yönünde fırsatlar sunduğunu belirtti.