Moskova Paskalya Festivali Görkemli Başladı

MOĞOL YENİLİKLERİ VE FESTİVAL GEÇİŞLERİ

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve bu yıl Bolşoy Tiyatrosu sahnesine taşınan 24. Moskova Paskalya Festivali, dün akşam ihtişamlı bir açılışla başladı. Festivalin kurucu orkestra şefi Valeri Gergiev ile sahneyi paylaşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi’i Can Deliorman, etkinlikte Ruslan ve Lyudmila Operası’nı yönetti. Bu özel performans, Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

İZLENİM VE MÜZİK MIRASI

CSO’nun dinamik ve vizyoner şefi Deliorman, geçtiğimiz yıl St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda düzenlediği 18 konserde Türk eserlerine yer vererek, Türk müzik mirasını uluslararası sahnede temsil etmeyi sürdürdü. Bu yıl Bolşoy Tiyatrosu’ndaki bu tarihi performansıyla başka bir ilki gerçekleştirdi. Konser sonrası hissettiği duyguları aktaran Şef Deliorman, “Paskalya Festivali’nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım.” şeklinde konuştu.

ÇAYKOVSKİ’NİN HATIRLANMASI

Bu yıl ayrıca Çaykovski’nin doğumunun 185. yılı festival bünyesinde kutlanıyor. 2002 yılında Valeri Gergiev ve Moskova hükümetinin öncülüğünde başlayan Moskova Paskalya Festivali, 2003’ten itibaren Rusya genelinde düzenleniyor ve ülkenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.