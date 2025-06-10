Moskova-Pyongyang Seferleri Yeniden Başlıyor

ULUSLARARASI TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Rusya Demiryolları, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Moskova arasındaki direkt uluslararası tren seferlerinin 17 Haziran’da tekrar başlayacağını açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda Pyongyang ile Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki Habarovsk kenti arasındaki yolcu tren seferlerinin de 19 Haziran’da yeniden başlayacağını belirtti.

DÜNYANIN EN UZUN TREN HATTI

Ayda iki kez yapılacak olan Pyongyang-Moskova seferi, 10.000 kilometreyi aşan uzunluğu ve 8 günlük yolculuk süresi ile dünyanın en uzun doğrudan uluslararası tren hattı olma özelliğini taşıyor. Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bu seferler, Kovid-19 salgını sebebiyle şubat 2020’de durdurulmuştu.