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Moskova, Tren Seferleri Yeniden Başlayacak

RUSYA DEMİRYOLLARI, TRENLERİ TEKRAR HAREKETE GEÇİRİYOR

Rusya Demiryolları, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Moskova arasındaki doğrudan uluslararası tren seferlerinin 17 Haziran’da yeniden başlamasını duyuruyor. Şirket, gerçekleşen açıklamayı salı günü Telegram kanalı üzerinden paylaştı.

YOLCU SEFERLERİ DE BAŞLIYOR

Ayrıca, Pyongyang ile Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nde bulunan Habarovsk kenti arasındaki yolcu tren seferleri de 19 Haziran’da hayata geçiyor. Ayda iki kez düzenlenecek olan Pyongyang-Moskova seferi, 10.000 kilometreyi aşan uzunluğu ve 8 gün süren yolculuğuyla dünyanın en uzun doğrudan uluslararası tren hattı olma özelliğini taşıyor.

COVİD-19 SONRASI YENİDEN BAŞLAMA

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bu tren seferleri, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat 2020’de durdurulmuştu. Yeniden başlayan seferler, iki ülke arasındaki ulaşımı canlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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