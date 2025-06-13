MOSSAD Ajanları, İran’a Böyle Sızdı

İSRAİL’İN GİZLİ OPERASYONU DÜNYA GÜNDEMİNDE

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran yakınlarında gerçekleştirdiği iddia edilen gizli operasyon, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. İsrail medyası ve yetkilileri, Mossad’ın İran topraklarına sızarak hava savunma sistemlerini ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldığını öne sürdü.

MOSSAD’IN KAMİKAZE İHA ÜSSÜ İDDİASI

İsrailli yüksek düzeyde bir yetkili, Mossad’ın haftalar öncesinden İran topraklarına sızarak, Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğunu dile getirdi. Bu üs, İran ordusuna ait karadan karaya füze rampalarını hedef almak için kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in sabah saatlerinde yaptığı hava saldırıları sırasında aktif hale getirildiğini söyledi. İddialara göre, Mossad ajanları İran’da stratejik noktalara silahlar yerleştirdi ve bu silahlar hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI

İsrail medya kaynakları, Mossad’ın operasyonlarına dair olduğu iddia edilen bazı görüntüleri paylaştı. Bu görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarında silah yerleştirdiği anlar ve hava savunma sistemlerinin vurulma görüntüleri yer aldı. Görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını gösteriyor.

İRAN’DA BÜYÜK KAYIP: ASKERİ VE SİVİL ÖLÜMLER

İsrail’in sabaha karşı Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivil kaybın olduğu bildirildi.

İRAN’IN TEPKİSİ VE SORUŞTURMA ÇAĞRILARI

İran, bu saldırılara karşı “sert bir yanıt” vereceğini belirtirken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdiği ifade ediliyor; ancak bu dronların çoğu, İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Olayla ilgili uluslararası soruşturma çağrıları artarken, bölgede gerilimin tırmandığı gözlemleniyor.