MOSSAD Ajanları, İran’a Böyle Sızdı

İSRAİL’İN İRAN OPERASYONU DÜNYA GÜNDEMİNDE

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran civarında gerçekleştirdiği iddia edilen gizli operasyon, dünya çapında dikkat çekti. İsrail medyası ve yetkilileri, Mossad’ın İran topraklarına sızarak hava savunma sistemlerini ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldığını ileri sürdü.

MOSSAD’IN GİZLİ ÜSSÜ: KAMİKAZE İHA

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Mossad’ın haftalar öncesinden İran’a sızarak Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü oluşturduğunu öne sürdü. Bu üs, İran ordusuna ait karadan karaya füze rampalarını hedef almak amacıyla kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in sabaha karşı düzenlediği hava saldırıları esnasında aktif hale getirildiğini ifade etti. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarında stratejik noktalara silahlar yerleştirdi ve bu silahlarla hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

İsrail medyası, Mossad’ın operasyonuna ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarında silah yerleştirme anları ve hava savunma sistemlerinin vurulduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını gösteriyor.

İRAN’DA CİDDİ KAYIPLAR

İsrail’in sabaha karşı Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil birçok üst düzey askeri yetkilinin yanı sıra 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, sivil yerleşim alanlarının da vurulduğu ve kayıpların yaşandığı sonucuna varıldı.

İRAN’IN TEPKİSİ VE ULUSLARARASI TARTIŞMA

İran, bu saldırılara karşı “sert bir yanıt” verme niyetindekini açıklarken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdiği ancak bu dronların büyük çoğunluğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ifade edildi. Olayla ilgili uluslararası soruşturma çağrıları artarken, bölgedeki gerilim giderek tırmanıyor.