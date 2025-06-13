MOSSAD Ajanları, İran’a Sızmayı Başardı

MOSSAD’IN GİZLİ OPERASYONU DÜNYA GÜNDEMİNDE

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran civarında gerçekleştirdiği öne sürülen gizli operasyon, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail kaynakları ve yetkilileri, Mossad’ın İran topraklarına sızarak hava savunma sistemlerini ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldığını belirtti.

KAMİKAZE İHA ÜSSÜ İDDİASI

İsrailli bir üst düzey yetkili, Mossad’ın haftalar öncesinden Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğunu iddia etti. Bu üs, İran ordusuna ait karadan karaya füze rampalarını vurmak amacıyla kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında aktif hale getirildiğini vurguladı. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarında belirli noktalara silahlar yerleştirerek, hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktı.

ŞOKE EDİCİ GÖRÜNTÜLER

İsrail medyası, Mossad’ın operasyonlarına dair olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaştı. Bu görüntüler arasında, iki Mossad ajanının İran topraklarında silah yerleştirdiği anlar ve hava savunma sistemlerinin vurulma anları yer aldı. Görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor.

İsrail’in sabaha karşı Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İRAN’DAN TEPKİ VE SORUŞTURMA ÇAĞRILARI

İran, saldırılara karşı “sert bir yanıt” vereceğini ifade ederken, İsrail ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdiği, ancak bunların çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı. Olayla ilgili uluslararası soruşturma talepleri artarken, bölgedeki gerilim giderek tırmanıyor.