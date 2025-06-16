Mossad, İsrail’in İstihbarat Teşkilatıdır

MOSSAD’IN ROLÜ VE TARİHİ

Mossad’ın ne olduğu ve kim tarafından yönetildiği büyük bir merak konusu olarak öne çıkıyor. Mossad, İsrail’in ulusal güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Global istihbarat toplama çalışmaları ile uluslararası güvenlik dinamiklerinde önemli bir aktör olarak kabul ediliyor. Peki, MOSSAD nedir? MOSSAD hangi ülkenin istihbarat teşkilatıdır? Mossad, İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı ve ülkenin en önemli güvenlik kuruluşlarından biridir.

MOSSAD’IN KURULUŞU

Mossad’ın tam adı “Ha Mossad leModi’in uLeTafkidim Meyuhadim”, yani “Özel Görevler ve Bilgi Servisi” anlamına geliyor. Mossad, 13 Aralık 1949 tarihinde, İsrail devletinin kurucularından David Ben-Gurion tarafından kurulmuştur. Bu teşkilat, ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası arenada oldukça etkin bir rol alan Mossad, dünya genelindeki güvenlik ve istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapar ve İsrail’in ulusal çıkarlarını korumak için stratejik operasyonlar yürütür.

MOSSAD’IN İŞLEYİŞİ VE GİZLİ OPERASYONLARI

Mossad, 2012 yılında “Lady Globes” ile yapılan bir röportajda, ajansın işleyişine dair bazı bilgileri paylaştı. Röportaj, Mossad’ın ekipler halinde çalışma yöntemleri, duygusal zeka gereksinimleri, operasyonel hazırlık süreçleri ve şöhretle ilgili düşünceleri üzerine detaylar sunuyor. Mossad’daki personelin, kendilerinden beklenenleri yerine getirme ve düşmanlarla etkileşim kurma konusunda büyük bir dikkat ve özen göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Mossad, gizli operasyonlar ve terörle mücadele konularında doğrudan başbakana karşı sorumludur.