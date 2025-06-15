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Mossad Üyeleri Elburz’ta Gözaltına Alındı

İSRAİL İSTİHBARAT AJANSI MOSSAD’IN ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

İran haber ajansı, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’a ait iki üyenin Elburz bölgesinde gözaltına alındığını aktarıyor. Gözaltına alınan istihbaratçılar, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandı.

HAZIRLIKLAR SIRASINDA YAKALANDILAR

Gözaltına alınan Mossad üyelerinin, bölgedeki etkinlikleri sırasında hazırlık yaparken güvenlik güçleri tarafından tespit edilip yakalandığı belirtiliyor. Bu olay, uluslararası istihbarat faaliyetleri açısından dikkat çekici bir gelişmeyi oluşturuyor.

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