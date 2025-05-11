Mostar Ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçlü

TUR OPERATÖRLERİ VE MEDYA TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’ye bağlı tur operatörleri ve medya temsilcileri, Bosna Hersek’teki ziyaretlerinin dördüncü gününde Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic ile bir araya geldi. Görüşme, Mostar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda yapıldı. Toplantıda 4 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul-Mostar uçuşlarının bölgenin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Türkiye’den gelen tur operatörleri, bölgedeki diğer tur operatörleri ile iş birliklerini geliştirmek için B2B etkinliği düzenledi.

BOSNA HERSEK İLE GÜÇLÜ BAĞLAR VAR

Toplantıda konuşan Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic, “Türkiye ve Bosna Hersek arasında tarihe dayanan güçlü ve köklü bağlar var. Doğrudan uçuşlar bizi çok mutlu ediyor.” dedi. Kordic, Mostar’ın idari merkez olmasının yanı sıra turizm alanında da örnek çıkarma çabası içinde olduklarını vurguladı. Üzüm ve şarap üretimi konusunda bölgenin verimli alanlara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, “Mevcut iş birliğimizi ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız.” diye ekledi.

YENİ FIRSATLAR VE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci ise Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve ekonomik bağlara dikkat çekti. Ekinci, “Mostar ile İstanbul arasındaki karşılıklı uçuşlar, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecek ve yeni iş birliği fırsatları oluşturacak.” ifadesini kullandı. Türk yatırımcılar için seyahati kolaylaştıracak bu gelişmenin, ekonomik ilişkileri derinleştireceğini vurguladı.

POPÜLER TURİSTİK DİSTİNASYON

Ekinci, “Son istatistikler Bosna Hersek’in Türkler için popüler bir destinasyon olduğunu gösteriyor.” diyerek, bu olumlu trendin turizm sektöründe daha fazla iş birliği potansiyeli sunduğuna işaret etti. Mostar Şehri Turizm Birliği Müdürü Elvira Çemaloviç, iki ülke arasındaki ilişkilerin sorunsuz olduğunu belirtti ve İstanbul-Mostar uçuşlarının turizm alanında canlanma sağlayacağını ifade etti. Mostar Uluslararası Havalimanı Müdürü Marko Cuzdl da doğrudan uçuşların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

MEDYANIN ROLÜ VE TURİZMİN TANITIMI

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, “Mostar kenti için tarih, kültür ve medeniyetin tanıtılması en büyük amacımız.” dedi. Burhan, medyanın bu tarihi ve coğrafi güzellikleri tanıtma konusundaki rollerine vurgu yaptı ve bu konuda yapılacak çalışmaları desteklediklerini açıkladı.