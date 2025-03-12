Motobike İstanbul 2025’de Yeni Düzenlemeler Açıklandı

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER DUYURULDU

İstanbul’da gerçekleştirilen Motobike İstanbul 2025 Fuarı’nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya motosiklet sürücüleri için önemli gelişmeleri paylaştı. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerinin yol güvenliği ile kural ihlalleri üzerine yeni düzenlemeler hazırladıklarını duyurdu. Bu çerçevede, motosiklet sürücülerinin kask kullanmaması durumunda uygulanacak cezalarda önemli bir artış yaşanacak.

KASK CEZALARI YÜKSELTİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, kask kullanmama cezası, şu anda 993 TL olan miktar, ilk tespitte hem sürücü hem de var ise yolcuya 1500 TL olarak uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza 3000 TL’ye çıkacak. Üçüncü ihlal durumunda ise bu ceza 9000 TL olarak belirlenecek. Ayrıca, tehlikeli davranışlar gösteren sürücülere de yüksek cezalar getirilecek. Akan trafikte akrobatik hareketler yapma ve yarışma gibi faaliyetler tespit edildiğinde sürücülere 47 bin TL para cezası kesilecek.

SÜRECEK YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

Akrobatik hareketler yapan sürücüler, 60 gün süreyle, yarış yapanlar ise 2 yıl boyunca sürücü belgesinden mahrum kalacak. Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmanın cezası ise 18 bin 677 TL olarak devam edecek. Geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen lisansa sahip kişilerin motosiklet kullanması halinde, ceza 186 bin TL’ye ulaşacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olarak belirlenirken, bir yıl içinde tekrar eden ihlallerde ceza her defasında 5 bin TL daha artacak. Üçüncü ihlalde, sürücünün ehliyetine de el konulacak ve el koyma süreleri kademeli olarak 30 gün, 60 gün ve 90 gün şeklinde belirlenmiş durumda.

DİĞER UYGULAMALAR

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, göz muayenesine gönderilecek. Bir yıl içinde altıncı kez kural ihlali yapanlar ise ehliyetlerini kaybedecek. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücülerinin cezası 47 bin TL olarak belirlenirken, sürücülerin ehliyet ve araçlarına 60 gün süreyle el konulacak. Bu süreden sonra psiko-teknik muayene ve psikiyatrist muayenesine tabi tutulmaları da zorunlu hale getirilecek. Hazırlanan taslağın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.