Motobike İstanbul Fuarı Büyük İlgi Görüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Açılışı ile Başladı

İstanbul Fuar Merkezi’nde hızla devam eden Motobike İstanbul Fuarı’nın açılışını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Açılış sonrası, fuar katılımcılarıyla sektörü ve fuarı değerlendiren muhabirimiz Muhammed Fatih İnce, çeşitli firmaların temsilcileriyle röportaj yaptı.

VOLTA MOTOR UNUTULMAZ BİR FURT YAŞIYOR

Röportajlarından biri Volta Motor’un Pazarlama Müdürü Zeynep Alkan ile yapıldı. Alkan, fuarın kendileri için oldukça keyifli geçtiğini ve standlarının yoğun ilgi gördüğünü aktararak, “Volta Motor, elektrikli ve benzinli motosiklet üretiminde Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen markalarından biri. Amacımız, uygun ulaşım araçlarını tüketiciye sunabilmek. Çevreye duyarlı bir firmayız ve yaşadığımız dünyayı daha güzel kılabilecek enerji kaynaklarını kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

ARTI GRUP GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTUYOR

Bir diğer röportajda ise Artı Grup Pazarlama Müdürü Öykü Öge, güvenlik ekipmanlarının öne çıktığını belirtti. Öge, “5 markamızla ilk defa aksesuar alanına adım attık. Burada öncelikli olarak konfor ve güvenlik ön planda. Bu nedenle teknolojiye de ciddi bir şekilde önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

AYM KARDEŞLER MOTOSEKLETTE GÜVENLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Aym Kardeşler Kurucusu Mustafa Özerdem, motosiklet yedek parçası üretimi ve satışı gerçekleştiren 2 firmalarıyla fuara katıldıklarını belirtti. Özerdem, “Üretim yerimiz Konya. Bakanımızın katılımıyla yapılan açılıştan memnunuz. Kendisi bu sektöre özel bir ilgi gösteriyor. Motosiklet kullanımında güvenlik açısından kask kullanımı ilk öncelik olmalı.” diyerek güvenliğin önemine vurgu yaptı.

ZLIN MOTORS YENİ ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çinli Zlin Motors’un tercümanı Baki Abaş, firmalarından bahsetti. Abaş, “Geçen yıl model çeşidimiz oldukça sınırlıydı, ancak bu yıl özellikle elektrikli yeni ürünler ürettik. Güneş panelli araçlarımız var, yani şarj etmeden enerjiyle kullanılabiliyor. Zlin Motors olarak fuar bizim için çok canlı geçiyor. Fabrikamız Denizli’de bulunuyor. Patronum sağ olsun, Çin’den Denizli’ye gelmiş ben de onu Denizli’de buldum.” diyerek firmanın gelişimini aktardı.

Motobike İstanbul Fuarı, katılımcı firmaların sunmuş olduğu yenilikçi ürünlerle dikkat çekmeye devam ediyor.