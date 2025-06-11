Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

GENÇ SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, motokuryelik yapan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada genç sürücünün 30 metre, motosikletinin ise 135 metre sürüklendiği belirlendi. Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova – Bayraklı sapağında gerçekleşti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ali Sercan Orman yönetimindeki 35 BOB 895 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Motosikletten düşen genç sürücü de metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ali Sercan Orman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

Genç sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin 135 metre, sürücünün ise 30 metre sürdüğünü tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.