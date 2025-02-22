Motokurye Yasağı İstanbul’da Kaldırılıyor

İstanbul’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİ GÖSTERİYOR

İstanbul, son üç günden beri etkili olan yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırarak devam ederken, İstanbul Valiliği trafiğin güvenliği için çeşitli önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması oldu.

TRAFFİK KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, başta motokuryelik hizmet veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmalarının bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını bildirmişti. Ancak bu yasakla ilgili gelişmeler yaşandı.

KISITLAMA 23 ŞUBAT’TA KALKIYOR

Bugün İstanbul Valisi, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada motokuryelerin trafiğe çıkma yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Vali Gül, 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla bu kısıtlamanın sona ereceğini belirtti ve sürücülere güvenli seyahat için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun bir şekilde hareket etmeleri hususunda öneride bulundu.

GÜVENLİK İÇİN TRAFİK KURALLARINA UYMA

Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu şekilde ifade etti: “Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.”