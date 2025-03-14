Motokuryeler Kaza Yaptı: 1 Yaralı

ANTALYA SORUNU: MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMASI

Antalya’nın Serik ilçesinde motokuryelerin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, ilçenin Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi’nde saat 11.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Halil K. yönetimindeki 42 AHU 443 plakalı motosiklet ile başka bir kuryenin kullandığı, 07 BUG 387 plakalı motosiklet çarpıştı.

SÜREÇ VE SONUÇLARI

Kaza sonucunda Halil K. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk yardımların ardından Halil K. ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kaza anı güvenlik kameralarına da anbean kaydedildi.