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Motor Arızasıyla Uçak İniş Yaptı

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UÇAKTA MOTOR ARIZASI HAVA TRAFİK KONTROLÜYLE ACİL DURUMU DEKLARE ETTİ

Katar’ın başkenti Doha’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na sefer düzenleyen uçak, Bursa üzerinde uçuş yaparken bir motorunun arızalanması nedeniyle durdu. Pilot, hava trafik kontrolörü ile iletişime geçerek acil durumu deklare etti. Uçak, Bursa üzerinde bir süre döngü yaptıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladı.

HAVALİMANI EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri’ne ait havalimanı kurtarma, yangınla mücadele ve sağlık ekipleri, uçak iniş yaparken pistte hazır bir şekilde bekledi. Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak, pistte kaldı. Ekipler, uçağın park pozisyonuna çekilmesi için yaklaşık 8 dakika harcadı.

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