Motor Tutkunu Adam Uğurlandı

SONA EVRİLEN TRAFİK KAZASI

Karaman’da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motor tutkunu adam, son uğurlamasına hazırlandı. Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde Karaman-Mersin Kara yolunun 7. kilometresindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Erdal Yayla (40) yönetimindeki 06 ACR 333 plakalı sürat motoru, A.K. (73) tarafından kontrol edilen 42 AEA 97 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

AİLESİ VE YAKINLARI CENAZEDE BULUŞTU

Kazanın ardından savrularak ağır yaralanan Erdal Yayla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Yayla’nın cenaze namazı, Selman-ı Farisi Camisi’nde düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kılınan namazın akabinde Erdal Yayla, Çeltek Mahallesi’deki Kazalpa Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.