Motorin Fiyatına Zam Yapıldı

Akaryakıtta fiyat değişiklikleri bir kez daha gündeme geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu değişimle birlikte, sürücüler benzin ve motorin fiyatlarını dikkatle izliyor. Ancak bu sefer yaşanan gelişme, araç sahiplerini üzebilecek bir durum oluşturuyor; çünkü motorine zam geldi.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak, akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı, daha önce ortalama 52 lira 21 kuruştan satılırken, bu zamla birlikte 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyat tabelalarına yansıdı.

BENZİNE DE ZAM GELDİ Mİ

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış yaşanmadı. Şu anda İstanbul’da benzin 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 liradan işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Böylece belirli fiyat değişimleri göz önüne alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.