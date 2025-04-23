Motorin Fiyatları Yeniden Arttı, Zam

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDAKİ DALGALANMA

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yükseliş sonrasında motorin fiyatları bir kez daha artış gösterdi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte motorin fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 45.36 liraya, Anadolu Yakası’nda ise 45.24 liraya ulaştı. Başkent Ankara’da motorin litre fiyatı 46.17 liraya, İzmir’de ise 46.51 liraya kadar yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Mevcut benzin litre fiyatı 45.15 TL, motorin litre fiyatı 45.36 TL, LPG litre fiyatı ise 27.39 TL olarak belirlendi. Farklı şehirlerdeki litre fiyatları ise şu şekilde: Benzin 45,75 TL, motorin 45.17 TL, LPG 27.29 TL; ayrıca 46,11 TL benzin, 45.51 TL motorin ve 27.24 TL LPG şeklinde listelendi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

ABD’nin ek gümrük tarifeleri ile sarsılan küresel piyasalarda dalgalı bir seyir sürmekte. Ancak aynı zamanda toparlanma eğilimleri de dikkate çarpmakta. Eski ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alması, piyasalarda büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. 2 Nisan’da ek tarifelerin açıklanması sonrasında Brent petrol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı ve litre fiyatı 59 dolara kadar gerileyerek akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bununla birlikte, son iki hafta içerisinde gelen indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarının tekrar artış göstermeye başladığı bildiriliyor.