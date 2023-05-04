Motorin ve benzine indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol akaryakıtta ani zam ve indirimlere neden oldu.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 49 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinde ise 1 lira 40 kuruşluk indirim yapılacağı öngörülüyor.

Bir diğer yandan, gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 18,40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,37 liradan alıcı buluyor.