Motorin ve benzine indirim

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatları akaryakıtta zam ve indirimlere neden oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litresine 2,23 TL motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.

İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 23,39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi

ise ortalama 20,03 liradan satılıyor.