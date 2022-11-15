Motorine büyük indirim

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken motorine indirim gelmesi vatandaşı sevindirdi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda 15 Kasım Salı gününden itibaren 1 lira 54 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Böylece indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,79 TL’ye, Ankara’da 24,92 TL’ye, İzmir’de ise 24,94 TL’ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI

IKON Menkul tarafından yapılan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: “ABD’nin Çin ve Rusya yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ılımlı geçmesi sonrası azalan küresel endişelerin etkisiyle Crude Oil’de 84.86 desteğine kadar düşüşler oldu. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanması halinde tekrar yükselişler görebiliriz. Bu durumda 87.10 ve 89.02 direnç olarak izlenebilir. 84.86 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamalarda ise 82.93 ve 81.77 destek oluşturabilir.”