Motorine Büyük Zam Geliyor!

BRENT PETROL FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARI ETKİSİ

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Yapılan son hesaplamalar doğrultusunda, 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor.

İSTANBUL’DA MOTORİN FİYATI YÜKSELECEK

Bu zam sonrası motorin fiyatının İstanbul’da 48 TL’yi aşması öngörülüyor. Ancak benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zamlı fiyatlarla İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillenecek:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT