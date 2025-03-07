Motorine Gece Yarısı İndirim Bekleniyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz üzerinde yaşanan değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmeler doğrultusunda benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve bu yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişim yaşanmadı; ancak, gece yarısından sonra motorinde de 1.35 TL indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 46,65 TL

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL

Motorin: 47,38 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 47,74 TL

LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SÜREKLİ DEĞİŞİM

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesinin temel nedeni, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki dalgalanmalardır. Küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz ve talep dengesi, döviz kuru gibi faktörler, günlük bazda akaryakıt fiyatlarında değişimlere yol açabiliyor.